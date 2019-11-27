» «قولتلك يا نوسة».. أزمة في إعلام القاهرة بسبب سؤال في امتحان

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امتحان بكلية الإعلام
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جامعة القاهرة

إعلام القاهرة

امتحان

ميد تيرم

أثار سؤال في ورقة امتحان بكلية الإعلام جامعة القاهرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث جاء فيه صيغة بطريقة عامية ساخرة.

وتضمن السؤال الذي جاء في امتحان الميد تيرم للفرقة الأولى بالكلية، منشورًا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي: "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام، قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى".

وطلب واضع الامتحان من الطلاب في السؤال إعادة صياغة هذه الجملة بلغة عربية سليمة.

من جانبها، أنذرت كلية الإعلام الأستاذ المساعد محمد عليوة، الذي قام بوضع السؤال المثير للسخرية، مما دعاه للاعتذار عن ذلك.

كما قامت الكلية باستبعاد محمد عليوة، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، من وضع الامتحانات بكلية الإعلام وإلغاء انتدابه.


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