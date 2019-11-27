أزمة«الفيديو الإباحي».. إدانة شقيق حسين الجسمي وفنانة شهيرة

27 نوفمبر 2019 - 08:09 م

أسدل القضاء الإماراتي الستار لكن بشكل غير نهائي على القضية التي أثارت الرأي العام في دبي، بعدما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، فيديو متداول للفنانة المغربية مريم حسين وصف بـ«الإباحي» مع مغن راب في دبي، ووقعت بينهما مشاداة وتبادل سباب.

وقبل ذلك قضت المحكمة بإبعاد الفنانة من الإمارات بسبب الفيديو، لكن حدث تطورات تخص تبعات نفس القضية، كشف عنها الإعلامي صالح الجسمي، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف.

وأضاف أن المحكمة حكمت بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة.

وأوضح«الجسمي» خلال فيديو نشره على «سناب شات»، أن المحكمة قد برأت مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعدُّ حكمًا ابتدائيًا ويحق له الاستئناف لاحقًا، وأشار الجسمي إلى أنه سيذهب مباشرةً إلى المحكمة لتسديد الغرامة وتسليم هاتفه المحمول، وسيقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة.

