» بعد ظهورها عارية..القبض على فنانة شهيرة:«كسرولي جناحي»

27 نوفمبر 2019 - 07:43 م

ألقت السلطات في الإمارات القبض على الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، بعد ظهورها في فيديوهات جريئة شبه عارية ترقص وتؤدي حركات توحي بالإباحية، وقامت السلطات بترحيل الفنانة إلى بلادها سوريا.

وياتي ترحيل الفنانة من الإمارات إلى سوريا، بعد أن رحلتها السلطات اللبنانية خارج البلاد على إثر مشاركتها في تظاهرات لبنانية.

وأشار موقع "الفن" أنه بعد ترحيلها ألقت السلطات السورية القبض عليها واحتجزتها يومين، نتيجة بعض الشبهات وأطلق سراحها لتستقر في دمشق خلال المرحلة الحالية، في وقت يُحكى عن دعوى قضائية جديدة ستُرفع على خوري.

وكتبت «خوري» بعد إطلاق سراحها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :«كسرولي جناحي، لكن نسيوا عندي مخالب قويه بالحق»، وتبعتها في تغريدة أخرى طالبة العفو من الله قائلة :« يارب عفوك ورضاك».

فيما تداول البعض أنباء عن نية إنجي خوري، الانتقال إلى الكويت أو السعودية، ولكن البعض رجح انتقالها للكويت، بحسب ما أعلنت سابقاً لكنها لم تحصل بعد على تأشيرة دخول، خصوصاً بعد الازمات التي اثارتها بين لبنان ودبي، أما بالنسبة لعودتها الى بيروت فمن الممكن ان تكون الخيار الثاني في حال تم تأمين كفيل او موافقة السلطات المختصة بمنحها إقامة من جديد.