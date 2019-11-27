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مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

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أمينة كرم
أمينة كرم

محمد فضل- متابعات

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طيور الجنة

نجمة

الحجاب

صدمة

منشدة

أثارت نجمة قناة «طيور الجنة» التي عرفت بـ«منشدة القناة»، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تخليها عن الحجاب وظهورها بملابس «كاجوال» ضيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمغربية أمينة كرم، وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل، وهي التي كانت قد حققت شهرة واسعة بعملها في قناة طيور الجنية.

وتعتبر «كرم» من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

فيما ظهرت «كرم»، بفيديو آخر، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: "اللي بده يتفرج يجي يشوف".

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة.

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