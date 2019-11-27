  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

مبنى الخارجية

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

ال الشيخ

تركي آل الشيخ يعد السعوديين بمفاجأة غدًا

الافتاء

حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟

أرشيفية

زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة

هشام عشماوي

عاجل.. إعدام هشام عشماوي

الملك سلمان وولي العهد

أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية

السيسي

5 توجيهات من «السيسي» للمحافظين الجدد

الرئيس عبدالفتاح السيسى

بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

أخيرا.. خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

آخر الأخبار

مبنى الخارجية
مبنى الخارجية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

وزارة الخارجية

الأمن

اقتحام

بيان

مدى مصر

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا توضح فيه حقيقة ما حدث من إجراءات أمنية مع موقع "مدى مصر" من تفتيش الموقع واستجواب بعض محرريه.

وقالت "الخارجية" إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق موقع "مدى مصر" جاءت وفقا للقانون لأن المكتب يعمل دون الحصول على الترخيص اللازم.

وأضاف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أنه "لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".

ونفى المتحدث وجود أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر، مستدركا أن القيود لا تفرض إلا في حال تضمنت تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة "وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وأكد أن السلطة القضائية وحدها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، موضحا أن المتهمين كافة يتمتعون "بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم".

وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا
» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات
» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا
» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"
» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني
» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد
» أسماء حكام مباراة الطلائع والإنتاج الحربي
» مصر الرابع عالميًا فى أعلى نمو بمؤشرات السفر والسياحة
» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما
» أفريقيا تشيد بدور مصر فى برنامج الغذاء العالمي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة