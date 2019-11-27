  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

مبنى الخارجية

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

ال الشيخ

تركي آل الشيخ يعد السعوديين بمفاجأة غدًا

الافتاء

حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟

أرشيفية

زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة

هشام عشماوي

عاجل.. إعدام هشام عشماوي

الملك سلمان وولي العهد

أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية

السيسي

5 توجيهات من «السيسي» للمحافظين الجدد

الرئيس عبدالفتاح السيسى

بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

أخيرا.. خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

إعلامية شهيرة تتخلى عن الحجاب وتستعرض جمالها

الصفحة الأخيرة

زينب العلي
زينب العلي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إعلامية شهيرة تثير الغضب بفيديو أثناء استحمامها

#

صابرين: هذه أغرب رسالة وصلتني بعد "خلع الحجاب"

#

فنانة شهيرة عن صورتها المثيرة: قولت لصحبتي انشريها

#

إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

صابرين

الحجاب

اعلامية كويتية

زينب العلي

بعد أقل من شهرينعلى تخلي مصممة الأزياء الكويتية آسيا عاكف، عن الحجاب، قررت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية زينب العلي، خلع الحجاب أيضًا بشكل نهائي.

وفاجأت الإعلامية الكويتية، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، بنشر صور لها بدون حجاب، وظهرت وهي تستعرض جمالها وشعرها.

وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وأثار تخلي الإعلامية الكويتية، عن الحجاب، العديد من التساؤلات بين المتابعين، الذين اعتبروا أن خلع الحجاب أصبح "موضة العصر" للفت الانتباه والشهرة.

والأسبوع الماضي قررت الفنانة المصرية صابرين التخلي عن الحجاب ونشرت صورة لها لأول مرة بدون حجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما احدث ضجة بين النشطاء، خاصة أنه سبقها الفنانات حلا شيحة وسهير رمزي وشهيرة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا
» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات
» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا
» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"
» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني
» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد
» أسماء حكام مباراة الطلائع والإنتاج الحربي
» مصر الرابع عالميًا فى أعلى نمو بمؤشرات السفر والسياحة
» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما
» أفريقيا تشيد بدور مصر فى برنامج الغذاء العالمي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة