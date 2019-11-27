  • الأربعاء 27 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

مبنى الخارجية

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

ال الشيخ

تركي آل الشيخ يعد السعوديين بمفاجأة غدًا

الافتاء

حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟

أرشيفية

زلزال مدمر يضرب جزيرة يونانية ويصيب القاهرة

هشام عشماوي

عاجل.. إعدام هشام عشماوي

الملك سلمان وولي العهد

أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية

السيسي

5 توجيهات من «السيسي» للمحافظين الجدد

الرئيس عبدالفتاح السيسى

بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

أخيرا.. خامنئي يعترف: التظاهرات واسعة وخطيرة

بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

#

بن سلمان يبدأ التحقيق في قضية "الملايين الوهمية"

#

الملك سلمان يهاجم «العملية التركية»

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

السعودية

ولى العهد السعودى

أخبار السعودية

بن سلمان

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحفاوة بالغة.

وكان في استقبال "بن سلمان" لدى وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.



وصول "بن سلمان" للإمارات

وشهد وصول بن سلمان إجراء مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، كما وصف البعض الاستقبال بالمهيب.


وذكرت وسائل إعلام، أنه من المتوقع أن يترأس ولي العهد السعودي، الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.

ترحيب كبير بـ"ابن سلمان"

كما حظيت زيارة "بن سلمان" للإمارات بترحيب شديد، بدأه المسؤولون الإماراتيون، حيث أطلق الشيخ شخبوط بن نهيان، تغريدة يوم أمس كتب فيها: "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزيارة سموه إلى بلده وأهله".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يصدم لاعبيه بشأن مكافآت إفريقيا
» بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات
» ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا
» النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"
» قتل زوجته بمطرقة.. القضاء الإماراتي يخفف العقوبة لصحفي بريطاني
» زيدان يكشف طبيعة إصابة هازارد
» أسماء حكام مباراة الطلائع والإنتاج الحربي
» مصر الرابع عالميًا فى أعلى نمو بمؤشرات السفر والسياحة
» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما
» أفريقيا تشيد بدور مصر فى برنامج الغذاء العالمي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة