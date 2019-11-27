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النيابة السعودية تلاحق مشجعًا بسبب "الهلال"

عرب وعالم

النيابة السعودية
النيابة السعودية

وكالات - الدويني فولي

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مشجع

الهلال السعودي

النيابة السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن النيابة العامة أمرت  بالقبض على أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه أن فريق الهلال فاز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن طريق الرشوة.

وكان الهلال السعودي حصل على لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه في مباراة الإياب على أوروا ريد دايموندز الياباني 2 / صفر، ليتوج باللقب بعد فوزه ذهابًا 1 / صفر.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى عامة ضد الشخص الظاهر في الفيديو، والذي بدوره اتهم قيام شخص بتقديم مبلغ مالي لأحد المسئولين لتسهيل فوز الفريق بالبطولة.


وطالبت النيابة العامة السعودية، الجماهير بالتحلي بروح الوسطية والاعتدال في التشجيع ونبذ التعصب والامتناع عن الإساءة للآخرين عن طريق البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك.

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