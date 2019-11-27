بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد

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محافظين

أدى المحافظون الجدد وعدد من نواب المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية.

وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 596 لسنة 2019.

وجاء القرار في مادته الأولى تعيين:

عبدالحميد عبد العزيز محافظا للقليوبية

جمال نور الدين محمد زكي محافظا لكفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط

الدكتور: أحمد عبد الله الأنصارى محافظا للفيوم

الدكتور: طارق رحمى محافظا للغربية

طارق الفقى محافظا لسوهاج

محمد السيد طاهر الشريف محافظا للإسكندرية

خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

أشرف غريب الدرديرى محافظا لقنا

شريف فهمى سعد بشارة محافظا للإسماعيلية

أشرف عطية عبدالبارى محافظا لأسوان

عمرو محمد حنفى محمود محافظا للبحر الأحمر

إبراهيم أحمد إبراهيم الشهاوى محافظا للمنوفية

الدكتور محمد هانى جمال الدين محافظا لبنى سويف

أسامة محمد حسن حسنين القاضى محافظا للمنيا

الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار حسن محافظا للدقهلية

المادة الثانية

محمد محمود إبراهيم نائبا لمحافظ المنيا

حسام فوزي نائبا لمحافظ كفر الشيخ

أحمد النبوي عطا نائبا لمحافظ الغربية

الدكتور سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية

الدكتورة جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية

الدكتور حازم عمر على نائبا لمحافظ قنا

الدكتورة غادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان

الدكتور أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية

المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد

المهندسة لبني عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف

جيهان محمد عبدالمنعم محمد نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

هيثم فتحي الشخ نائبا لمحافظ الدقهلية

أحمد ناجى عدلى نائبا لمحافظ سوهاج

هند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة

إسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط

محمد إبراهيم لطفى نائبا لمحافظ المنوفية

دينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح

أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان

محمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم.


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