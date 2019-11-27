» مصر الرابع عالميًا فى أعلى نمو بمؤشرات السفر والسياحة

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شارك السفير جمال عبد الرحيم متولي، مُمثلاً لمصر، وأعضاء السفارة المصرية في ماليزيا، في الاجتماع الثاني لكبار المسئولين ووزراء السياحة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 الذي عُقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور فى الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري.

ألقى السفير المصري كلمة حول أهم الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة المصري خلال الفترة الأخيرة، وفى مقدمتها إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية هي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتحديث آليات الترويج والتنشيط، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في قطاع السياحة على المستوى العالمي.

علاوة على تبني وزارة السياحة خطة نشطة للترويج السياحي للمقاصد المصرية، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات قطاع السياحة ووضعية قطاع السياحة المصري في التقارير الدولية المعنية، ومنها على سبيل المثال تحقيق مصر للمركز الرابع من حيث أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقًا لتقرير التنافسية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وهو الأمر الذي يرجع إلى تحسن الحالة الأمنية في مصر والتطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية.

هذا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لكبار المسئولين المعنيين بالسياحة على نحو سنوي، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري كل عامين. كما اعتمد الاجتماع إعلان كوالالمبور للتعاون السياحي، والإستراتيجية الشاملة لمنظمة الدول الثماني النامية لقطاع السياحة، وعدد من الوثائق الأخرى التي تستهدف تعزيز التعاون في قطاع السياحة.


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