» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة

27 نوفمبر 2019 - 01:57 م

تقدم "المصريون" لقرائها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية التي تصدرها الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني لقمع المتظاهرين، واكتشاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمخبر المجهول في البيت الأبيض، وبيان شديد اللهجة من وزارة الدفاع اليمنية على تصريحات سعودية، والعديد من الأخبار الأخرى التي تحملها طيات سطور النشرة التالية:



مقاطع فيديو تكشف الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني على المتظاهرين

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ترامب يكشف "المخبر المجهول" بالبيت الأبيض



mesrion.com/story/1275418



بيان شديد اللهجة من "الدفاع اليمنية" ضد دولة خليجية



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وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي



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شاهد..ممرضة ترقص لتسعد طفلة مريضة بالسرطان



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"كلوب" يرشح الفائز بالكرة الذهبية هذا العام



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إسرائيل تستقبل صحفيين كويتيين.. لهذا السبب



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