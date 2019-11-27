» أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة

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علي محمود

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أخبار المصريون

أهم وأبرز الأخبار

تقدم "المصريون" لقرائها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية التي تصدرها الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني لقمع المتظاهرين، واكتشاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمخبر المجهول في البيت الأبيض، وبيان شديد اللهجة من وزارة الدفاع اليمنية على تصريحات سعودية، والعديد من الأخبار الأخرى التي تحملها طيات سطور النشرة التالية: 

مقاطع فيديو تكشف الاعتداءات الوحشية للنظام الإيراني على المتظاهرين 
mesrion.com/story/1275414 

ترامب يكشف "المخبر المجهول" بالبيت الأبيض 

mesrion.com/story/1275418  

بيان شديد اللهجة من "الدفاع اليمنية" ضد دولة خليجية 

com/story/1275396 

وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي 

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