أكبر خسارة بشرية في 40 عاما.. العثور على الصندوقين الأسودين لطائرتي فرنسا

27 نوفمبر 2019 - 01:46 م

أعلن الكولونيل فريدريك باربري المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد حادث تصادم في مالي أدى إلى مقتل 13 جنديًا.

وتكبد الجيش الفرنسي أكبر حصيلة بشرية في صفوفه علي نحو أربعة عقود في العملية التي وقعت في ساعة متأخرة الاثنين خلال عملية ضد الجهاديين في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر.

وقال باربري لشبكة بي.إف.إم التليفزيونية إنه سيتم تسليم الصندوقين الأسودين للسلطات المعنية للتحليل".