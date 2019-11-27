مصر تستضيف المنتدى الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بأفريقيا

بدعم من المملكة المتحدة، تقوم اللجنة المصرية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبتنسيق مجهوداتها مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باستضافة منتدى إقليمي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذى يُعقد في القاهرة، بمصر خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2019.

ويعد المنتدى والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمثابة فرصة لتبادل المعرفة والتعاون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين، حيث يهدف إلى توفير منصة لهيئات التنسيق الوطنية من ثمانية عشر دولة أفريقية على طول مسارات الهجرة بوسط و غرب البحر المتوسط لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة بهذا المجال. وهو الأمر الذى من شأنه أن يدعم آليات التنسيق والأُطر المؤسسية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما يهدف المنتدى إلى فتح سُبل تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة.

من جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، لقد تمنيت طويلا عقد هذا الملتقى لتبادل المعلومات وأفضل التجارب والرؤى بين الآليات الوطنية التنسيقية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الدول الأفريقية، حيث يعتبر التعاون الإقليمى دعامة أساسية لتمكين دولنا من تحويل الدفة والمسار نحو تقدم أكبر وتنمية أوسع. وسيأتى اليوم قريبا الذى نتحول فيه من دول تصدر الهجرة غير الشرعية ويعانى مواطنوها من خطر الاتجار في البشر، إلى دول مصدرة للإنتاج الرفيع المتميز بيد وسواعد أبنائها."

بينما أضاف السفير البريطاني لدى مصر، السيد جيفري آدمز أنه "لدى المملكة المتحدة سجل حافل في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ونحن نعتز بالتعاون القائم مع مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتبادل الخبرات و تعزيز التعاون الإقليمي والدولي فيما يخص هذه المشكلة المحورية".

ورحبت السيدة كرستينا ألبرتن، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقد المنتدى الأول الأفريقي للجان الوطنية ذات الصلة والمؤسسات المختصة التي تعمل على مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تحت قيادة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (NCCPIM-TIP ) لمصر .

ويوفر هذا المنتدى منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة. حيث يتم تسليط الضوء على ضرورة استمرار تبنى نهج شامل لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مع فرض عقوبات على الجرائم ومنعها وتوفير الحماية للضحايا والناجين.

يأتي هذا النشاط في إطار المشروع الإقليمي: التعاون في شمال أفريقيا حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (NACSAT ) والذي تموله حكومة المملكة المتحدة. حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز التعاون بين مسئولي الجهات القضائية في دول شمال أفريقيا في مجال التحقيق والإدعاء الخاص بقضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما يعمل هذا المشروع على منع التدفقات المالية غير القانونية التي تنتج عن تلك الجرائم.