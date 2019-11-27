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"كلوب" يرشح الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

الرياضة

كلوب
كلوب

متابعات- الدويني فولي

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الكرة الذهبية هذا العام، تحمل الكثير من الأسماء المتميزة.

وأضاف كلوب حسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه يري أن مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك هو الأفضل على مر الموسم الماضي أما الأفضل علي الإطلاق فهو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال كلوب: "إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، فيجب عليك منحها لليونيل ميسي، ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فيرجيل فان دايك".

وتابع: "لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب الموسم الماضي هو فيرجيل، سنرى".

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