مبروك عطية: كفاية هبل

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السحر

الأزهر

شريف عامر

ام بى سى مصر

مبروك عطية

فجر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مفاجأة مدوية حول العلاج بالسحر، قائلاً إنه موجود في كل منزل.

وأضاف عطية خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السحر انتهى بنزول آية المعوذتين، معقبًا: "كفاية هبل".

وتابع: "عطية" أن هناك ملكين نزلا على رسول الله الذي كان يريد أن يبرأ من السحر الذي صنعه له ساحر يهودي يدعى لبيب وأن هاتين السورتين نزلتا ليتعوذ بهما المسلمون، مؤكدًا أن النبي قال من يتعوذ بهما لا يصيبه سحر إلى يوم القيامة.

وواصل قائلاً: "يبقى العلاج في بيتكم وفي القرآن"، معتبرًا أن السحر واللجوء للسحرة، ليس مجرد إثم كبير ولكنه أقرب للشرك.

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