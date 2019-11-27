» حميدتي يعلن المدة الزمنية لتشكيل الحكومة

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الحياة السياسية

الفريق أول محمد محمد حمدان دقلو
الفريق أول محمد محمد حمدان دقلو

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن الفريق أول محمد محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة السوداني والشهير بـ" حميدتي" أن السودان قادر على تحقيق الوفاق الوطني وتشكيل الحكومة خلال 100 يوم.

وأضاف حميدتي في تصريحات صحفية من جوبا بعد مباحثات مع سلفاكير أن السودان مهتم بتحقيق السلام في جنوب السودان، مشيرًا إلى متابعته لعملية تجنيد القوات مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة لتنفيذ الاتفاق خلال 100 يوم.

يذكر أن المجلس السيادي السوداني يجري وساطة بين كير ومشار المقيم في العاصمة السودانية لتشكيل حكومة وفاق وطني في جنوب السودان.

جدير بالذكر أن حميدتي ذكر بأن سلفا كير تعهد بعدم تأجيل الترتيبات المتعلقة بتشكيل الحكومة في جنوب السودان.

  


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