رسالة ساخنة من "طولان" لرئيس الزمالك

27 نوفمبر 2019 - 11:14 ص

قال حلمى طولان المدير الفنى لإنبى: "أتمنى أن يركز المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى فريقه، ويترك الفرق الأخرى فى شأنها"، جاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس الزمالك بأن إنبى مرشح للهبوط بقوة هذا الموسم.

وأضاف "طولان" خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "نفهم في الروح الرياضية لأننا رياضيون، لذا حين نتحدث عن الفرق الأخرى نتحدث باحترام".

وتابع: "انتصرنا أمام نادي عريق ومليء بالنجوم، وضد من يقول إن الزمالك كان غائبًا منه لاعبين فالأبيض يملك فريقين أفضل من بعضهما ولا يتأثر بالغيابات وجميع اللاعبين على مستوى واحد".