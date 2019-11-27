شاهد.. أمير الكويت يحضر عرس نجل "الخرافي"

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تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على حضور عقد قران.

وانتشرت عبر مواقع التواصل بالكويت صور ومقاطع فيديو من عقد القران، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه .

وشارك الأمير صباح الأحمد عائلة الراحل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة سابقًا، حفل عقد قران نجلها أحمد على ابنة خالد المشعان بديوان عائلة الخرافي.

وحضر العقد نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من أفراد عائلتي الخرافي والمشعان .

والراحل جاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ حياته السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته مجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012، ورحل الخرافي عام 2015، إثر أزمة قلبية أثناء عودته من تركيا .



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