خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على مواقع التواصل

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انستجرام

خالد الصاوي

منتحل شخصية

نشر الفنان خالد الصاوي، منشور له عبر حسابه على "إنستجرام"، يؤكد فيه أنه لا يمتلك سوى حساب رسمي واحد، موضحًا أن ليس لديه علم عن أي حسابات تنشر باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "الصاوي" في منشوره عبر "إنستجرام" قائًلا: "أنا زيكم مش مسئول إلا عن حساباتي، وبغض النظر عن كوني لا أتفهم سهولة انزلاق بعضنا في شباك المنتحلين والمتقمصين، لكن ببساطة: حسابي الوحيد على إنستجرام: khaledelsawyofegypt ".

ولاقي المنشور تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالاتي:" كيف ياغالي فنان والله إني أحبك فديتك بنت فلوجه إني أحيك"،" حببنا والله".


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