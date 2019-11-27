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البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض القاهرة لزلزال

الحياة السياسية

البحوث الفلكية: زلزال اليوم متوسط
البحوث الفلكية: زلزال اليوم متوسط

وكالات - الدويني فولي

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كشف جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، حقيقة حدوث هزة أرضية في بعض المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا معلومات تفيد بوقوع هزة أرضية شعروا بها فجر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، إن ما شعر به المواطنين صباح اليوم، في السواحل الشمالية هو زلزال شديد ضرب دولة اليونان في الساعة التاسعة والثلث، وسجل 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه يبعد عن مطروح بحوالي 600 كيلومتر.

وأوضح القاضي أنه بشكل عام يسجل المرصد زلازل أقل من 2 و 2.5 درجة على مقياس ريختر، لكن لا يشعر بها المواطنون، ولا يتم صدور بيان بها لضعفها الشديد.


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