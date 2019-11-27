إيران.. حرائق فى 731 بنكًا و140 مقرًا حكوميًا

27 نوفمبر 2019 - 10:17 ص

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني عن حرائق اشتعلت في 731 بنكًا و140 مقرًا حكوميًا و70 محطة غاز، مضيفًا أنه تمت مهاجمة 50 قاعدة لقوات الأمن، وذلك خلال الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن أكثر من 200 ألف مواطن قاموا بالتظاهر بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود.

علي الجانب الآخر أعلنت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 إيرانيًا خلال هذه التظاهرات في أسوأ موجة احتجاج ضد الحكومة الإيرانية، بعد احتجاجات "الثورة الخضراء "2009 اعتراضًا على الانتخابات.

ورفضت إيران الاعتراف بهذه الأعداد، مؤكدة أن هذه الأرقام لأفراد من قوات الأمن.