» "بيراميدز" يستدرج أسوان للحفاظ على الصدارة

27 نوفمبر 2019 - 09:52 ص

يحل فريق أسوان ضيفًا على نظيره بيراميدز فى الخامسة من مساء اليوم على استاد 30 يونيو الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة فى إطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

الفرنسى ديسابر مدرب بيراميدز، طالب لاعبيه بتحقيق نتيجة جيدة استمرارًا لسلسلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بفريق أسوان وحصد النقاط الثلاث قبل خوض منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

على الجانب الآخر طالب مجدى عبد العاطى مدرب أسوان، لاعبيه بنسيان الماضى والتركيز جيدًا فى تلك المباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 11 نقطة بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.