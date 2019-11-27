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إلقاء قنبلة يدوية على الجيش اللبناني

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عناصر الجيش اللبناني
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قنبلة

طرابلس

الجيش اللبنانى

ألقيت قنبلة من شخص مجهول على عناصر الجيش اللبناني في مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت.

وبحسب ما تم تداوله فلم تنفجر القنبلة بين عناصر الجيش، ولم تحدث خسائر بشرية.

وكانت القوات اللبنانية قد أكدت اعتقال 4 أشخاص في طرابلس، عقب محاولة مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف.

يذكر أن 3 أشخاص قد أصيبوا بجروح في طرابلس، بعدما أطلق الجيش اللبناني النار على محتجين حاولوا اقتحام مكتب للتيار الوطني الحر.

كما حاولت عناصر من حزب الله وحركة أمل الدخول إلى عين الرمانة المحاذية لمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.


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