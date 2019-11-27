برقية عاجلة من أمير الكويت بشأن المصالحة الخليجية

27 نوفمبر 2019 - 09:50 ص

أفادت وسائل الأنباء الكويتية "كونا"، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بشأن المصالحة الخليجية.





وأعرب الصباح، حسب الوكالة عن أمله في أن تكون مشاركة الدول الخليجية في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرين، إحدى الخطوات نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عھدھا.





وأضاف أمير الكويت، أن "تجمع دول الخليج في البطولة ينبغي أن يعزز وشائج وأواصر الأخوة، واستعادة الترابط والتقارب بين شعوب ودول المجلس، لاستكمال مسيرة التعاون القائم في مختلف المجالات والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته".



