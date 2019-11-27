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الامير الصباح

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برقية عاجلة من أمير الكويت بشأن المصالحة الخليجية

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الامير الصباح
الامير الصباح

وكالات - الدويني فولي

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أفادت وسائل الأنباء الكويتية "كونا"، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بشأن المصالحة الخليجية. 

وأعرب الصباح، حسب الوكالة عن أمله في أن تكون مشاركة الدول الخليجية في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرين، إحدى الخطوات نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عھدھا.

وأضاف أمير الكويت، أن "تجمع دول الخليج في البطولة ينبغي أن يعزز وشائج وأواصر الأخوة، واستعادة الترابط والتقارب بين شعوب ودول المجلس، لاستكمال مسيرة التعاون القائم في مختلف المجالات والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته".
وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، وذلك من منصة ملعب خليفة الدولي، بمشاركة 8 منتخبات كروية، هي المنتخب السعودي والقطري والإماراتي والعراقي والبحريني والعماني واليمني والكويتي.

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