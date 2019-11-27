أول ظهور إعلامي لوالدة طفلي "بير السلم"

ردت سها السيد زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، على الاتهامات التي وجهها زوجها لها بأنها قامت بترك أطفالها في "بير السلم".

وقالت "السيد"، خلال لقائها بكاميرا برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن زوجها هو من قام بتدبير تلك المؤامرة حتى يتم الزج بها في السجن.

وأضافت "السيد":" أنا مظلومة وأبوهم اللي رماهم، دي مؤامرة اتدبرتلي عشان أدخل السجن وعيالي يدخلوا دار رعاية وشادي يعيش حياته كويس، أنا مرمتش عيالي علي السلم فيه شهود بكده".

شاهد الفيديو.https://www.youtube.com/watch?v=NXiGe_Wu8v8&feature=emb_logoشادي