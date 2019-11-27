غواصة تحمل 3 أطنان كوكايين بقيمة 121 مليون دولار

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متابعات - أمينة عبد العال

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أحبطت السلطات الإسبانية عملية تهريب 3 أطنان من الكوكايين بقيمة 121 مليون دولار، بعدما اعترضت غواصة يبلغ طولها 65 قدمًا في منطقة جاليسيا شمال غرب إسبانيا، في عملية فريدة من نوعها في تطوير جديد لأساليب عمل العصابات الكبيرة.

وأعلن الناطق باسم الشرطة الإسبانية أنه تم توقيف شخصين يحملان جنسية الإكوادر في بلدة كانجاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، مشيرًا إلى أنه جارٍ البحث حاليًا عن إسباني يشتبه في تورطه في عملية التهريب، حسبما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن هذه أول رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات عبر المحيط الأطلنطي في اتجاه أوروبا، حيث تم تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة طولها حوالي 7.7 ألف كيلو متر.

جدير بالذكر أنه تم ضبط غواصات للمخدرات سابقًا بين كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة، لكن هذه الغواصة المتجهة إلى أوروبا يعتبر حدثا نادرا.

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