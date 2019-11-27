» "ميتشو" يعلن قائمة الزمالك المتجهة للكونغو

محمد عبد الحارس
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، قائمة فريق المتجهة للكونغو الديمقراطية استعدادًا لمواجهة مازيمبي فى افتتاح مباريات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها عصر السبت المقبل.
وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
ظهر11:47 ص
فجر
05:09
شروق
06:37
ظهر
11:47
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27