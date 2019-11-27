نبوءة مثيرة من رضا عبد العال بخصوص فايلر

27 نوفمبر 2019 - 08:33 ص

أكد رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - أن ما يبدو حتى الآن أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محترم وصاحب فكر.



وقال في تصريحات لبرنامج "اللعيب" : "فايلر سيصبح أفضل من مانويل جوزيه في حال فاز بدوري أبطال أفريقيا لأنه لم يختار اللاعبين الموجودين.



وأضاف: جوزيه كان يختار اللاعبين الذين يلعب بهم أما فايلر فأتى على مجموعة من اللاعبين واستطاع تغييرهم وتعديل طريقة لعبهم وليس هناك عنده في الفريق ما يسمى (النجم) والدليل أنه لم يستعن برمضان صبحي في مباراة الجونة إلا في النهاية.



