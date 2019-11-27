» فنانة شهيرة تعلن إفلاسها: ببيع ملابس دلوقت

27 نوفمبر 2019 - 08:21 ص

أعلنت الفنانة الأمريكية كاتي برايس إفلاسها بعد فشلها في دفع ما يعادل 12 ألف جنيه استرليني شهريا للدائنين.



وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن محكمة الديون والشركات البريطانية قررت إعلان إفلاس كاتي برايس.



وهُددت كاتي برايس في سنة 2018 بإعلان إفلاسها لكنها على الرغم من ذلك أجرت تجديدات على قصرها السحري الذي تبلغ قيمته 2 مليون استرليني والآن فقدته ، كما أجرت العديد من عمليات التجميل على الرغم من زعم البعض بكون هذه العمليات مجانية.



والآن تقوم "كاتي" ببيع الملابس عبر متجر على الانترنت لتغطية نفقاتها ونفقات أبنائها الخمسة.



