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رد ناري من محلل بقناة الأهلي على خيانة النادي لمؤمن زكريا

الرياضة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

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مرتضى منصور

الاهلى

مؤمن زكريا

رد الدكتور أحمد ثابت - محلل الأداء بقناة الأهلي - على الأخبار التي نشرها الإعلامي هاني حتحوت حول استغناء النادي عن مؤمن زكريا وعدم التكفل بعلاجه وعدم دفع مستحقاته.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : الهدف من نشر كلام عن فسخ النادي الأهلي لعقد مؤمن زكريا في التوقيت ده حاجه من الاتنين : يأما شايف الأهلي ماشي كويس بسم الله ما شاء الله اقوم اضرب خبر أحاول أهد الإستقرار الموجود في الفريق قبل ماتش مهم جداً أمام النجم الساحلي ؛ يأما عايز أعمل ضجه إعلامية عشان ده للأسف في إعلامنا هو اللي بيعمل مشاهدات للبرنامج لأن الخبر أصلا ده غير إنه هو غير صحيح تماماً إلا إنه هو ماينفعش يدخل العقل".

وأضاف: أول حاجه مؤمن زكريا أصلاً خارج قائمة الأهلي منذ بداية الموسم و طبيعي أنه بره الفريق يعني كلنا عارفين كده فازاي الأهلي استغني عنه دلوقتي ، يعني في شهر يناير مثلاً الأهلي هيستبدل محمد محمود و هيخرج من القائمة عشان الإصابة الطويلة هنسمع خبر وقتها برده الأهلي يستغني عن محمد محمود ! ده طبيعي عشان الإصابة يخرج من القائمة.

وأردف: تاني حاجه الأهلي أصلاً متحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا من بدري و سفره لألمانيا و منعا لحدوث كلام كتير زي اصل الأهلي مأعلنش الا لما مرتضي منصور أتكلم ، فالنادي نزل بيان رسمي في شهر تسعه يأكد فيه كل الكلام ده رغم إن الأهلي متحمل كل حاجه من قبلها بشهرين أو تلاته و ده مش حاجه غريبه علي النادي الأهلي.

 وتابع: تالت حاجه الأهلي برده أكد في البيان أنه هيدي لمؤمن زكريا راتبه كامل كعادة النادي الأهلي و ده مش حاجه غريبه مثلاً عليه.

واستدرك: رابع حاجه نقطة اللعب علي وتر علاقة تركي ال شيخ بالأهلي مرة أخرى ، الراجل بيحاول يساعد مؤمن زكريا و عايز يسفره أمريكا علي حسابه ك محب لمؤمن زكريا و ك محب للنادي الأهلي فده حاجه ترجعله و تحترم و موقف إنساني منه ملوش دعوه بالنادي الأهلي في حاجه.

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