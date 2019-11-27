رد ناري من محلل بقناة الأهلي على خيانة النادي لمؤمن زكريا

أحمد عادل شعبان
وأضاف: أول حاجه مؤمن زكريا أصلاً خارج قائمة الأهلي منذ بداية الموسم و طبيعي أنه بره الفريق يعني كلنا عارفين كده فازاي الأهلي استغني عنه دلوقتي ، يعني في شهر يناير مثلاً الأهلي هيستبدل محمد محمود و هيخرج من القائمة عشان الإصابة الطويلة هنسمع خبر وقتها برده الأهلي يستغني عن محمد محمود ! ده طبيعي عشان الإصابة يخرج من القائمة.
وأردف: تاني حاجه الأهلي أصلاً متحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا من بدري و سفره لألمانيا و منعا لحدوث كلام كتير زي اصل الأهلي مأعلنش الا لما مرتضي منصور أتكلم ، فالنادي نزل بيان رسمي في شهر تسعه يأكد فيه كل الكلام ده رغم إن الأهلي متحمل كل حاجه من قبلها بشهرين أو تلاته و ده مش حاجه غريبه علي النادي الأهلي.
وتابع: تالت حاجه الأهلي برده أكد في البيان أنه هيدي لمؤمن زكريا راتبه كامل كعادة النادي الأهلي و ده مش حاجه غريبه مثلاً عليه.
واستدرك: رابع حاجه نقطة اللعب علي وتر علاقة تركي ال شيخ بالأهلي مرة أخرى ، الراجل بيحاول يساعد مؤمن زكريا و عايز يسفره أمريكا علي حسابه ك محب لمؤمن زكريا و ك محب للنادي الأهلي فده حاجه ترجعله و تحترم و موقف إنساني منه ملوش دعوه بالنادي الأهلي في حاجه.
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