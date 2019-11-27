الأهلي يصدم مؤمن زكريا: مش هنعرف نتحمل تكاليف علاجك

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الاهلى

مؤمن زكريا

زعم الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن النادي الأهلي قرر التراجع عن وعوده للاعبه مؤمن زكريا.

وقال "حتحوت" في برنامجه إن الأهلي أرسل اليوم جواب استغناء إلى نجمه مؤمن زكريا ، مؤكدًا أن هذه قد تكون خطوة قانونية بما أن الأهلي لم يقيده في قائمته.

وأضاف لكن الأهلي أبلغ مؤمن بعدم إمكانية تحمل تكاليف علاجه ، وعدم إمكانية دفع مستحقاته المالية.

وأشار إلى أن ذهاب مؤمن زكريا ولقائه بالمستشار تركي آل الشيخ لم يتم بالتنسيق مع الأهلي ولم يكن يعلم المسئولون في الأهلي بأمر هذه الزيارة.

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