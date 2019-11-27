أكدت شركة "آريان سبيس" الفرنسية نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، مقدمة التهنئة لمصر حكومة وشعبا بنجاح عملية الإطلاق.



وقال أحد المسئولين بالشركة الفرنسية - في مؤتمر صحفي عقب عملية الإطلاق في مقر مراقبة عملية الإطلاق مساء الثلاثاء - إن هذا هو رابع قمر صناعي مصري، موجها الشكر للحكومة المصرية على ثقتها في الشركة لإطلاق هذا القمر.