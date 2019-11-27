» مصرع وإصابة 5 أشخاص باختناق في حريق "جيم" بالمهندسين

أكد مصدر أمني، أن الأدخنة الكثيفة الناتجة عن حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جولدز جيم" في شارع دمشق بالمهندسين، تسببت في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة للاختناق، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، فيما تم إسعاف أشخاص آخرين بمحيط الحريق، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عملية إخماد الحريق.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية في منطقة المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.