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الديهي: "الرئيس السيسي فرصة ذهبية وطوق نجاه لمصر"

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في ذكري المولد النبوي.. رسالة من «قرينة السيسي» للمصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن، موضحًا أنه في كل دقيقة وساعة ويوم يمر على مصر هناك إنجاز حقيقي ومشروع يتم إضافته للمشروعات القومية التي يتم إنجازها، مشددًا على أن الرئيس السيسي، فرصة ذهبية وطوق نجاه لمصر من الوقوع في براثن التفكك والتحلل.
وأكد «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، أكد للمصريين أنه لابد لنا أن نعمل ونجتهد حتى نتقدم ونبني مستقبل أفضل لبلدنا، معقبًا: "لازم نشقى ونتعب علشان نعمر بلدنا".
وشدد «الديهي»، على أن الإعلاميين سوف يحاسبوا أمام الله لو لم يقوموا بنقل وتوضيح ما يحدث من إنجازات للمواطنين.


 

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