استشاري نفسي يفجر معلومة صادمة عن النساء

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قال الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسي، إن زيادة الوزن والسمنة من الممكن أن تسبب اكتئاب، لافتا إلى أن 55% من مصابي السمنة عرضة للاكتئاب .
وأضاف استشاري الطب النفسي - في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" قائلا: "هناك من يتناول الطعام بكثرة بسبب النهم العصبي أو بسبب أمر عاطفي".
وتابع: "السوشيال ميديا من مسببات ظهور أمراض الأكل والكثير من أحداث السوشيال ميديا تؤثر على علاقة الفرد بجسده وطريقة استقباله لمظهره".
وقال استشاري الطب النفسي: "إحدى شركات التجميل أجرت بحثا على السوشيال ميديا وتوصلت إلى أن 80% من الناس شايفين أن كل سيدة فيها حاجة حلوة، و4% فقط من الستات شايفين نفسهم حلوين فقط".
وأوضح أن الفتيات والسيدات المعرضات للظهور يكون عليهم ضغط نفسي كثير بسبب الوزن والأكل، مثل الممثلات والمذيعات وخاصة عارضات الأزياء، مضيفًا :" 54% من عارضات الأزياء يقال لهم لو وزنكم مقلش هتترفدوا من الشغل، فالبنت ترفض الأكل وتفقد الشهية، وهذا يمثل ضغط نفسي عليهم بشكل كبير للغاية".
 

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