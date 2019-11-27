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استطلاع يكشف:

نصف الأمريكيين يؤيدون مساءلة وعزل ترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أكثر من نصف الأمريكيين مع إجراءات عزل ترامب

كشف استطلاع للرأي، الثلاثاء، أن نصف الأمريكيين يؤيدون مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة (سي إن إن) أن 50 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أبدوا تأييدهم لذلك، مقابل رفض 43 بالمئة، بينما لم يحدد 7 بالمئة موقفهم.
وجاءت نتائج الاستطلاع مماثلة لاستطلاع سابق أجرته الشبكة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول، في مؤشر على عدم تغير اتجاهات الأمريكيين منذ أن بدأت جلسات الاستماع العلنية الأولى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بهذا الشأن، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم يتابعون "عن كثب أو إلى حد ما" إجراءات عزل ترامب 77 بالمئة، بينما قال 12 بالمئة أنهم "لا يتابعون عن كثب".
وشمل الاستطلاع عينة من 1007 بالغين وأجري خلال الفترة من 21-24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقًا ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل. -

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