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ألبانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 21 قتيلا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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مصرع 41 شخصا إثر انهيار تربة في ميانمار

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب ألبانيا، صباح الثلاثاء، إلى 21 شخصًا، بحسب إعلام أوروبي.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن أكثر من 21 شخصًا لقوا مصرعهم في الزلزال، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين.
ولفتت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع كما يتوقع كثيرون.
وكانت آخر حصيلة معنلة، في وقت سابق اليوم، بلغت 18، حسب وزارة الدفاع الألبانية.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إصابة نحو 600 شخص، بعضهم في حالة خطيرة.
وعلى صعيد متصل، قررت الرئاسة الألبانية تنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على ضحايا الزلزال.
ودمر الزلزال 3 مبان سكنية على الأقل أثناء نوم السكان، واستخدمت فرق الإنقاذ حفارات للبحث عن ناجين محاصرين في المباني السكنية المنهارة، ولم ترد تقارير حول عدد الأشخاص الذين قد لا يزالون تحت الأنقاض.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات، على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وسجلت الهيئة عشرات الهزات الارتدادية بثلاثة بمقاييس أولية تتراوح بين 5.1 و5.4 درجات، وشعر بالزلزال سكان جنوب البلقان.
وصباح الثلاثاء، أرسلت اليونان وإيطاليا وكوسوفو وتركيا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا. -

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