الحوثيون يرحبون بإطلاق التحالف العربي سراح 200 أسير

26 نوفمبر 2019 - 10:00 م

رحبت جماعة الحوثي، الثلاثاء، بإعلان التحالف العربي الإفراج عن 200 أسير من الجماعة وتسيير رحلات من مطار صنعاء لنقل الجرحى.

جاء ذلك في تغريدة للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، نشرها بحسابه على "تويتر". وقال "الحوثي"، "‌‌‌‏نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم".

كما حثهم على "إيقاف التعذيب والتعسف حتى إخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف". ودعا "الحوثي" أنصاره إلى "ترتيب استقبال جماهيري" للأسرى المفرج عنهم عند وصولهم إلى اليمن.

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق، "إطلاق سراح 200 شخص من أسرى المليشيا الحوثية"، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

