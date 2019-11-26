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تفاعلٌ غيرُ مسبوقٍ مع ندوة التوعيةُ الأسريَّةُ بجامعةالمنصورة

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محمود أبوسعد

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بحفاوةٍ بالغةٍ وتَرحاب شديد استقبلت جامعةُ المنصورة اليومَ قافلة برنامج التوعية الأُسَرِيَّة ضمن فعاليات يومها الثالث بالدقهلية؛ حيثُ عُقِدَت ندوة في كليه التربية برعاية الأستاذ الدكتور محمد حسين العجمي عميد الكلية، حضرها السادة الأساتذة وكلاء الكلية، ولفيفٌ من أعضاءِ هيئةِ التدريس، وجمعٌ حاشدٌ من أبناء الكلية،وقد كان على? رأس المستقبِلين القمص سارفيم وديع وكيل المطرانية، والعديد من القمامصة والشمامسة والقساوسة.
حاضر في الندوة عددٌ من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، تناولوا خلالها أسسَ بناءِ الأُسرةِ السليمة والمستقرة، ومعيار الاختيار في الزواج، وعلاقة الآباء بالأبناء.
كما عقدت ندوة أخرى? في كلية العلوم حضرها الأستاذ الدكتور عادل محمد السيد عميد الكلية، والسادة الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
تزامنت معهما ندوة أخرى? بكلية الآداب برعاية الأستاذ الدكتور رضا سيد أحمد، عميد الكلية والتي شهدت حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من طلاب الكلية، وتلت هذه الندواتِ ورشُ عملٍ مع أبناء وبنات الجامعة نوقشت خلالها العديدُ من المحاور منها: أهمية الحفاظ على? الهوية الإسلامية، والحفاظ على? القيم الراسخة للمجتمع.
وأوصت الورش بتدشين ميثاق تعاون بين الجامعة ومركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية بصفته المشرف والمنظم لبرنامج التوعية الأسرية، وفي نهاية الفعالية أثنى? الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على? دور الأزهر الشريف البارز والفعال في تنظيم برنامج التوعية الأسرية، وتوَجَّه بجزيل الشُكْرِ والامتنان للسادةِ العلماء المشاركين في القافلة.
وعقدت ندوة  بجامعة الدلتا في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية برعاية الأستاذ الدكتور محمد سرحان عميد المعهد، وفي الفترة المسائية توجه وفدٌ من العلماءالمشاركين في القافلة إلى? كاتدرائية العذراء مريم، والملاك ميخائيل، واستقبلهم الآباء بحفاوة بالغة تَعْكِسُ مدى? ترابط وتحاب عُنصُرَيْ الأمة المصرية مسلميها ومسيحيها

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