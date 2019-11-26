الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء أمين منطقة الرياض

26 نوفمبر 2019 - 09:23 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امرًا ملكيًا مساء اليوم الثلاثاء، بإعفاء أمين منطقة الرياض من منصبه، كما أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين آخر بدلًا منه.

وجاء نص الأمر الملكي كما نشرته وسائل إعلام سعودية، كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه .

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة .

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود