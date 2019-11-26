  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:18 م
بحث متقدم
ريال مدريد وباريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

سونج مع محرر المصريون

«سونج»: لن أنسى كابوس «أبوتريكة»..وهذه نصيحتى لـ«صلاح»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء أمين منطقة الرياض

عمرو واكد والفنانة الإسرائيلية

رسالة تهنئة من إسرائيل لـ«عمرو واكد»

الزمالك

عقوبة شديدة تنتظر الزمالك بسبب رفض السفر إلى قطر

نتنياهو

«نتنياهو» يعلن محاولة انقلاب ضده وأنصاره ينزلون للشارع

أميرا الكويت وقطر

أمير الكويت يخاطب أمير قطر بشأن المصالحة

أرشيفية

بعد 24 عامًا.. مقام «الشيخ علي» بدون جثمانه

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تارك الصلاة كافر في هذه الحالة

وكالة الفضاء تكشف عن موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

آخر الأخبار

القمر الصناعي "طيبة1"
القمر الصناعي "طيبة1"

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

#

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

#

السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق القمر الصناعى «طيبة1»

#

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

الفضاء

القمر الصناعي

وكالة الفضاء المصرية

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، عن الموعد النهائي لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات.

وأضاف القوصي في مداخلة هاتفية، لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القمر سيتم إطلاقه في تمام الساعة الحادية عشر و 9 دقائق مساءًا.

وتابع أن عملية الإطلاق يتم نقلها مباشرة عبر التليفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه بعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" سيتم العمل على صناعة وتنفيذ قمر "طيبة 2".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف شبكات الهواتف المحمولة، بحلول القمر "طيبة 1".

ويشار إلى أن الشركة الفرنسية المسئولة عن عملية إطلاق القمر قد أجلت إطلاق القمر أمس للمرة الثانية على التوالي، والذي كان مقررًا له في المرة الأولى أن يتم إطلاقه يوم الجمعة الماضي.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تشهد استقرارًا خلال تعاملات اليوم
» هل يجوز ارتداء «البنطلون» والصلاة به؟
» الأرصاد: سقوط أمطار غدًا على عدة مناطق
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد
» الزمالك يُهدد طارق حامد في بيان رسمي
» مصر تطلق قمرًا صناعيًا يمر من فوق إثيوبيا
» الديهي: التأمين الصحي الشامل أهم مشروع في تاريخ مصر
» افتتاح «خليجي 24».. منتخب العراق يهزم قطر 1/2
» مشروبات تساعدك على التخلص من آلام المفاصل خلال 5 أيام فقط
» «سقطات» وزيرة الاستثمار تستفز كاتب خطب الوزراء.. ماذا قال عن السادات؟
» فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزتين يوميًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة