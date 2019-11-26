» افتتاح «خليجي 24».. منتخب العراق يهزم قطر 1/2

26 نوفمبر 2019 - 08:54 م

فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري، بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «خليفة الدولي» فى افتتاح بطولة «خليجي 24».

وسجل محمد قاسم ماجد هدي المنتخب العراقي فى الدقيقتين 18 و27 من تسديدات صاروخية بقدمه اليسرى، فيما أحرز عبد العزيز حاتم الهدف الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يحصد المنتخب العراقي أول 3 نقاط فى المجموعة الأولى، بينما يبقى منتخب قطر بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة التى تجمع المنتخبين الإماراتي واليمني.و



ويشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.