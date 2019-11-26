عقوبة شديدة تنتظر الزمالك بسبب رفض السفر إلى قطر

قال محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، إن الزمالك مُهدد بالشطب بسبب رفضه السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وعلق «الطويلة» على تصريحات رئيس الزمالك، حول رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر بسبب مواقفه تجاه مصر على حد وصف مرتضى منصور، مشددًا على أن رفض ما يحدث سياسيًا بين الدولتين يخص القيادة السياسية المصرية.

وأضاف: القانون الأوليمبي يحظر تداخل السياسة في الرياضة، مشيرًا أن الزمالك قد يكون معرضًا للشطب إذا رفض السفر لخوض بطولة السوبر الإفريقي في قطر.

ووجه رئيس نادي النجوم، رسالة إلى مرتضى منصور بضرورة القيام بدوره كرئيس للنادي على المستوى الرياضي والاجتماعي، وترك الأمور السياسية للمسئولين عن الدولة المصرية.