أمير الكويت يخاطب أمير قطر بشأن المصالحة

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المصالحة الخليجية

خليجي 24

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة عاجلة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عبر فيها عن بالغ اعتزازه وسروره وسعادته بالتجمع الرياضي والأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2019.

ونوه أمير الكويت- حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- في خطابه إلى أمير قطر إلى المصالحة الخليجية، قائلًا:« إن هذا التجمع الأخوي يمثل إحدى الخطوات المنشودة نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عهدها وتعزيز وشائج وأواصر الأخوة واستعادة الترابط والتقارب بين شعوب ودول المجلس لاستكمال مسيرة التعاون القائم في مختلف المجالات بينهم والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته».

كما أعرب الشيخ صباح عن تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرين، مثنيًا على الاستعدادات والإمكانات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في دولة قطر لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تخللت حفل الإفتتاح وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل دولة قطر وخارجها، حسب نص البرقية.


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