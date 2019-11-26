» كواليس اختفاء فتاة قبطية بالإسكندرية

26 نوفمبر 2019 - 08:06 م

نجحت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية في إعادة فتاة قبطية إلى أسرتها بعد اختفائها لمدة 4 أيام.

وتدعى الفتاة التي أبلغ عن اختفائها وهي من الصم والبكم، "جينا عزيز مرزوق"، حيث تم إعادتها لأسرتها بحسب "روسيا اليوم".

بداية الاختفاء كانت بشارع 30، حيث شوهدت "جينا" لآخر مرة هناك، قبل اختفائها.

وبذلت الأجهزة الأمنية جهودًا كبيرة لإعادة الفتاة المختفية، من خلال الكاميرات المحيطة بالشارع.

وشرعت قوات الأمن في فحص الكاميرات، وتعقب آثار الفتاة، إلى أن أعادتها اليوم الثلاثاء إلى أسرتها، حيث جاء والدها إلى قسم الشرطة واستلمها.