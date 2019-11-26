بعد 24 عامًا.. مقام «الشيخ علي» بدون جثمانه

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السويس

محافظ السويس

مقام الشيخ علي

شكل محافظ السويس حملة لإزالة "مقام الشيخ علي"، الكائن بميدان عبدالحليم محمود في منطقة «الزرارير» التابعة لحي الأربعين بالمحافظة، وذلك بعد نحو 24 عامًا بنائه.

وجاءت اللجنة المشكلة من الجهات المسئولة عن تطوير الحي، بجانب حضور وفد من الأزهر الشريف، لأجل الأمور الشرعية المتعلقة بنقل الرفات.

وكانت المفاجأة عندما قام العاملون بالحفر حول المقام، واكتشف الجميع أنه لا يوجد أي أثر لرفات بشرية أو بقايا جثة، وتبين أن مقام الشيخ علي كان خدعة كبيرة عاشتها محافظة السويس على مدار 24 عامًا.

كما تسبب المقام في منع عملية تطوير الميدان على مدار هذه السنين الطويلة، مما قد يسبب أزمة مرورية، لتنتهي اليوم خدعة المقام، بعدما أزيل تمامًا بعد اكتشافه فارغًا.

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