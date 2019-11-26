شاهد.. مسلمة شجاعة تدافع عن أسرة يهودية في لندن

التقى يهودي تعرضت أسرته للعنف داخل مترو أنفاق لندن، امرأة مسلمة أظهرت رفضها لما اعتبر "معاداة للسامية".

وقدم الرجل - الذي طلب عدم ذكر اسمه - باقة من الزهور للمرأة وتدعى "أسماءء شويخ" (36 عامًا)، وهي من أصل ليبي، وتقيم في برمنجهام.

وكانت أسرة يهودية متوجهة صباح الجمعة من شمال لندن إلى حي "كوفنت جاردن"، شرقي العاصمة البريطانية، حيث تم تصوير رجل يقرأ على طفلين في القطار يلبسان قلنسوة رأس يهودية، بعض أجزاء الكتاب المقدس، فسرها على أنها معادية لليهود.

وألقت الشرطة القبض على الرجل في برمنجهام مساء السبت.

وقال الأب إنه كان في وسط لندن مع زوجته وأطفاله عندما اقترب الرجل منهم وسألهم إن كانوا يهودًا، وصرخ فيهم وتفوه ضدهم بعبارات معادية لليهود.

وأضاف: "لقد كنت في حيرة من أمري.. الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو سلامة أطفالي وأفضل شيء فعلته في ذلك الوقت هو كبح نفسي، ومحاولة حث أطفالي على تجاهل الموقف".

وقد تدخلت "أسماء" لمواجهة الرجل. وقالت الأم لطفلين، إنها "لن تتردد في القيام بذلك مرة أخرى في حال واجهت نفس الموقف". وتابعت: "كوني أم لطفلين، أعرف ما سيكون علي أن أفعله في هذا الموقف".

وأشارت إلى أن الرجل اليهودي وزوجته كانا معهم أطفالهما الثلاثة، وأرادت صرف انتباه الرجل عنهم. ولفتت: "لقد كان عدوانيًا تمامًا وكان بمواجهتي".

وأمس، التقى الأب اليهودي "أسماء" وقدم لها باقة من الزهور. وقالت: "جاء وأعطاني زهور جميلة وجلسنا وتناولنا القهوة وتحدثنا عن تجاربنا وخلفياتنا. لقد كان لطيفًا للغاية. كان جميلًا. سنبقى على اتصال".

وقال الأب: "نحن ممتنون للغاية لأسماء. لقد تركتني هذه الرحلة بمشاعر مختلطة تجاه المجتمع. من ناحية، تعرضت أنا وزوجتي وأطفالي لمعاملة شريرة، لكنني ممتن لأولئك الذين وقفوا معي".

وقال "كريس أتكينز" الذي وثق الموقف شريط الفيديو: "إن لأمر عجيب في زماننا وعصرنا هذا الذي نعرف فيه عدم التسامح من الجميع، وكراهية كل دين لغيره، أن نجد امرأة مسلمة تتصدى للدفاع عن بعض الأطفال اليهود".



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