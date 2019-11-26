"الديهي": "ربنا سيحاسب الإعلاميين إذا لم ينقلوا الحقيقة"

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نشات الديهى

الديهى

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بالإنجازات التي تقام على أرض مصر، مطالبًا الإعلاميين بنقل هذه النجاحات للشعب.

جاء هذا أثناء تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مصرحًا بـ"أن الإعلاميين سوف يحاسبون أمام الله لو لم يقوموا بنقل وتوضيح ما يحدث من إنجازات للمواطنين".

وقال إن الرئيس السيسي يبذل جهودًا جبارة، حيث يسابق الزمن لإنجاز المشروعات وتحقيق النجاح، مصرحًا بأن: "السيسي فرصة ذهبية وطوق نجاة لمصر من الوقوع في براثن التفكك والتحلل".

وأكد أن "السيسي" في كل دقيقة وساعة ويوم يمر على مصر يحقق إنجازًا حقيقيًا وينشيء مشروعًا قوميًا.


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