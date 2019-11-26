مفاجأة سارة تنتظر السعوديين في 2020

26 نوفمبر 2019 - 07:05 م

كشفت نتيجة استطلاع رأي، اليوم الثلاثاء، أجرته شركة دولية متخصصة في مجال الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية، عن مفاجأة سارة في انتظار المواطنين السعوديين عام 2020.

التفاصيل ذكرتها صحيفة أنحاء الوطن السعودية، حيث نشرت أن النتيجة تتوقع ارتفاع الرواتب الشهرية الأساسية بالسعودية بنسبة 4.8% عام 2020.

وقالت إن التوقعات تشمل مختلف القطاعات الصناعية بالمملكة، موضحة أنه سيترافق مع هذا التطور، دخول المزيد من ذوي الكفاءة لسوق العمل.

وأجري الاستطلاع على 470 شركة بكل القطاعات في البلاد، حيث كشف عن نشاط سوق العمل المحلية.

وذكرت نتيجة الاستطلاع، أن 52% من أصحاب الأعمال يعتزمون زيادة أعداد الموظفين في 2020، في حين أن 38% منهم ينوون الإبقاء على أعداد الموظفين ثابتة كما هي.

وقال استطلاع الشركة الأمريكية، والتي مقرها الولايات المتحدة، إن صناعة الطاقة ستكون نسبة الزيادة الأقل بنسبة 3.5%، وبنسبة 5% لباقي القطاعات.