» أمير الكويت يصدر برقية تهنئة بسبب عملية جراحية

26 نوفمبر 2019 - 06:47 م

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى وزير الصحة، بسبب نجاح أول عملية زراعة قلب طبيعي في البلاد.

وأرسل أمير الكويت، التهنئة إلى الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة، معربًا عن خالص تهانيه بنجاح إجراء العملية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

كذلك حرص الأمير على تهنئة الفريق الطبي المتخصص في جراحة زراعة القلب الذي أجرى هذه العملية.

ووصف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء، أنه تم إجراء العملية بـ"براعة وكفاءة".

وقالت الوكالة إن الفريق ترأسه البروفيسور رياض يوسف طرزي وبمعاونة الطاقم الطبي الذي ضم كل من الدكتور محمد علي شمساه والدكتور محمد جواد البنا والدكتور خلدون عبدالرحمن الحمود والدكتور محمد عبدالرحمن بدوي والهيئة التمريضية المتخصصة.

وأشاد أمير الكويت بـ"الإنجاز الطبي التاريخي المشرف والذي كان ثمرة التخطيط المهني الذي عكف عليه الأطباء خلال سنوات من الدراسة والتجهيز لإتمام هذه العملية".